World Mental Health Day: श्रीगंगानगर में रोज 200 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंच रहे अस्पताल, जाने पीछे की वजह

बदलती जीवनशैली में तनाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से बच्चे, जबकि नशे की प्रवृत्ति और पारिवारिक समस्याओं से युवा भी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई लोग विशेषज्ञ से उपचार कराने के बजाय अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे समय पर मदद नहीं मिल पाती। परिवार के सदस्यों को बच्चों और युवाओं के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना चाहिए और उनसे संवाद करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लें।

- डॉ. प्रेम अग्रवाल, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, श्रीगंगानगर