Rajasthan: पानी में डूबने से मां-बेटे की मौत, 7 साल की बेटी को चाचा ने बचाया

श्रीगंगानगर। रावलामंडी क्षेत्र में सखी बॉर्डर के नजदीक चक 9 एसकेएम में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से महिला रवीना और उसके डेढ़ वर्षीय बेटे कार्तिक की डूबने से मौत हो गई। इसी दौरान डिग्गी में गिरी सात वर्षीय बेटी मीनाक्षी की जान उसके चाचा राधेश्याम ने ग्रामीणों की मदद से बचा ली। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने मां-बेटे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।