केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने भी कहा कि सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि यह भाषण पयन्नूर में दिया गया, जो लंबे समय से CPI-M का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बयान का महत्व और बढ़ जाता है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में CPI-M से अलग होकर UDF समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले वी. कुन्हीकृष्णन ने मधुसूदनन को 7,487 वोटों से हराया था।