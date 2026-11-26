CPI-M नेता के ‘हिसाब चुकता’ वाले बयान पर बवाल, फोटो सोर्स- ANI
Dhanaraj Murder Case: केरल में CPI-M नेता टी.आई. मधुसूदनन के एक कथित धमकी भरे भाषण को लेकर विवाद बढ़ गया है। धनराज हत्याकांड के फैसले के बाद पयन्नूर में दिए गए भाषण पर राज्य के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के भड़काऊ बयान को स्वीकार नहीं करेगी और पुलिस पूरे भाषण की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी।
चन्नीथला ने मधुसूदनन से अपने बयान वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि एक पूर्व विधायक की ओर से इस तरह का बयान दिया जाना उचित नहीं है और गृह विभाग मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है।
मधुसूदनन CPI-M की कन्नूर जिला सचिवालय के सदस्य हैं। उन्होंने पयन्नूर में DYFI के एक कार्यक्रम के दौरान यह भाषण दिया था। इससे पहले अदालत ने जुलाई 2016 में CPI-M कार्यकर्ता सी.वी. धनराज की हत्या के मामले में तीन BJP-RSS कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण 16 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। धनराज की उनके घर के पास पत्नी और मां के सामने हत्या कर दी गई थी।
मधुसूदनन के भाषण के कुछ हिस्सों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि पार्टी अपना हिसाब चुकता करेगी और ऐसा करने में उसे कोई झिझक नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना करने वालों और विरोध में सड़कों पर उतरने वालों को भी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
उनके भाषण में चेमेनी मामले का भी जिक्र आया, जिसमें पांच लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मधुसूदनन ने कहा कि इस मामले में अदालत ने भले ही किसी को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन आरोपियों में से कोई भी आज जिंदा नहीं है। इस टिप्पणी को कानूनी प्रक्रिया से बाहर राजनीतिक हिसाब चुकता करने की कथित चेतावनी के तौर पर देखा गया।
मधुसूदनन ने धनराज हत्याकांड का फैसला सुनाने वाले जज पर भी टिप्पणी की। उन्होंने जज द्वारा कविता का उल्लेख किए जाने पर सवाल उठाया और सबूतों को लेकर अदालत की कार्यवाही पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने CPI-M से अलग हुए नेता वी. कुन्हीकृष्णन को भी निशाने पर लिया और उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की।
केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने भी कहा कि सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि यह भाषण पयन्नूर में दिया गया, जो लंबे समय से CPI-M का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बयान का महत्व और बढ़ जाता है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में CPI-M से अलग होकर UDF समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले वी. कुन्हीकृष्णन ने मधुसूदनन को 7,487 वोटों से हराया था।
कुन्हीकृष्णन ने धनराज शहीद फंड के प्रबंधन को लेकर आरोप लगाने के बाद पार्टी से दूरी बनाई थी। मुरलीधरन ने कहा कि वह दौर अब खत्म हो चुका है, जब अदालत से किसी आरोपी के बरी होने के बाद CPI-M राजनीतिक तौर पर ‘हिसाब चुकता’ करने की धमकी दे सकती थी।
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