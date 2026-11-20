जयपुर में राम—निवास गार्डन के मध्य स्थित इस इमारत को सर स्विंटन जैकब ने डिजायन किया था। 1886 ई. में महाराजा सवाई सिंह माधो द्वारा 4 लाख रू. की लागत से सूखा राहत परियोजना के अर्न्‍तगत इसे बनावाया गया। आज यह जयपुर के केंद्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। परिसर के अंदर धातु मूर्तियों, चित्रों, हाथी दातों, कालीन और रंगीन क्रिस्‍टल का भव्‍य संग्रह प्रदर्शित किया गया है। पास में ही एक चिडि़या घर और रवींद्र रंग मंच ( थियेटर ) भी स्थित है। पर्यटकों के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एंट्री मिलती है जबकि टिकट की कीमत 20 रु. (भारतीयों) व 150 रु. (विदेशियों) है।

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