बता दें अंजु ज्यादातर अपने ब्राइडल कलेक्शन्स को लेकर मशहूर हैं।अगर गौर से देखें तो उनके सारे डिजाइनर कपड़ो में एक खास बात होती है और वो हैं उनके सादे रंग। कहा जा सकता है कि वे भले ही सादे रंग चुनती हों लेकिन उन कपड़ो को भी वो इस तरह बनाती हैं की एक नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।

अगर अंजु के करियर की बात करें तो बता दें उन्होंने अपना करियर साल 1990 में शुरु किया था। लेकिन वो उन डिजाइनर्स में से एक थी जिन्होंने बॅालीवुड इंडस्ट्री में अपनी कला नहीं बल्कि एक रैंप वॅाक में हिस्सा लेकर अपना हुनर पेश किया था।कहा जाता है कि अंजु ने फैशन डिजाइनर बनने के लिए कोई खास पढ़ाई नहीं की। ना ही उन्होंने किसी डिजाइनर के साथ काम सीखा। उन्होंने आम लोगों के बीच रहकर दर्जियों और फैक्ट्रियों में जाकर काम देखा और सीखा। कहा जा सकता है कि वो उन डिजाइनर्स में से एक थी जिन्होंने आम लोगों की कारीगरी को भारत के बड़े कार्यक्रमों में पेश किया और एक अलग पहचान बनाई। आज अंजु इस इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं और उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी अपने डिजाइनिंग से लोगों के बीच अपनी पहचान कायम रखेंगी।

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