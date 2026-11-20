भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित

विवरण

भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का जन्म 10 जुलाई 1974 को गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ। उन्होंने पटेल हायर सेकेण्ड्री स्कूल से अपनी दसवीं तक की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम काजल शर्मा है और उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। भगवान शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक व्यापारी के तौर पर शुरू की बाद में उन्होंने पंद्रहवीं विधानसभा में डिबाई विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत कर एक राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। पंद्रहवीं विधानसभा (2007-2012) में वह बहुजनसमाज पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते। सोलहवीं विधनासभा में वह समाजवादी पार्टी की टिकट पर डिबाई से विधानसभा चुनाव जीते लेकिन इस बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उन्हें बीच में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया और उनकी सदस्या भी रद्द कर दी गई। 2017 विधानसभा चुनाव में भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने भाजपा से टिकट मांगी लेकिन भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा।



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