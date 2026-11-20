आगरा। विधानसभा 2017 के लिए आगरा ग्रामीण सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक चुनी गईं हेमलता दिवाकर। हेमलता दिवाकर आगरा में दबंग महिला नेत्री के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी थीं। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले वे समाजवादी पार्टी में थीं और विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुकी थी। लेकिन, उस चुनाव में जीत नहीं मिली थी। लेकिन, विधानसभा चुनाव 2017 में मोदी लहर ने उन्हें आगरा में महिला विधायकों में सबसे बड़ी जीत दिलाई। विधायक हेमलता दिवाकर के पति का नाम टीकम सिंह है। विधायक हेमलता दिवाकर इस समय सिकंदरा क्षेत्र के सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी में रहती हैं। उनके परिवार में पति के अलावा तीन बच्चे भी हैं। विधायक हेमलता दिवाकर खुद एक बिजनेसवीमेन हैं। वहीं उनके पति अधिवक्ता हैं।

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