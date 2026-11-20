मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) शहरी नियोजन और विकास अधिनियम के तहत बनाया गया था। 03 नवंबर, 1976 को मेरठ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका कार्यालय मेरठ के सिविल लाइंस में स्थित विकास भवन में है। मेरठ महानगर के सुनियोजित विकास तथा आधुनिक आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्य एंव अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की गई है। शहर को विकास के नए आयाम देने के लिए दौराला नगर पंचायत सहित 17 गांवों को मेरठ प्राधिकरण विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है।

मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा अब तक पांडवनगर, श्रद्धापुरी (प्रथम चरण) पल्लवपुरम, रक्षापुरम, मोहनपुरी योजनाओं में निर्माण एंव विकास कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं। वहीं शताब्दीनगर, श्रद्धापुरी (द्वितीय चरण), सैनिक विहार, डिफेंस एंक्लेव, वेदव्यासपुरी, गंगानगर, लोहियानगर में निर्माण और विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा एमडीए शहर के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसके तहत शहर की कई सड़कों का पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक महत्व के स्थल शहीद स्मारक पार्क का जीर्णोद्धार भी शामिल है।

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