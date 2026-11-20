विवरण : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था (एनआईओएस) भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है जिसकी स्थापना मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने नवंबर, 1989 को की थी। यह एक स्वायत्त संगठन है। इसे पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाना है और उनमें साक्षरता दर को बढ़ाना है। यहां, बिना स्कूल आए बच्चे पढ़ सकते हैं। एनआईओएस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सीआईएससीई की तर्ज पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। हाई स्कूल के बाद एनआईओएस व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाता है। भले ही एनआईओएस का गठन दूरस्थ शिक्षा के लिए किया गया था, लेकिन यह १०वीं और १२वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है जो सीबीएसई के बराबर होती हैं।

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