हमीरपुर जनपद के मशहूर सूफी संत हजरत निजामी बाबा व हजरत मस्तान सा बाबा की मजार में दूर-दूर से लोग ज़ियारत के लिए आते है। इन बुजुर्गों की दरगाह में मांगी गई मुराद कभी खाली नही जाती। इन बुजुर्ग की दरगाह पर हिंदुस्तान ही नही पाकिस्तान तक के लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पर लगने वाला (उर्स) मेला बुन्देलखण्ड का सब से बड़ा मेला कहा जाता है। जिस मेले में लाखों की संख्या में लोग हाजरी लगाने को दूर दूर से आते है। हजारों लोग मुरादें मांगते है। हजारों की संख्या में फूलों की और कपड़ों की चादर इन दरगाहों पर चढ़ाई जाती है।

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