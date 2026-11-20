अलीगढ़। तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़ जैन संस्कृति और धर्म के लिए समर्पित है। यह देश में जैन संस्कृति को समर्पित सबसे बड़ी भूमि माना गया है। तीर्थधाम मंगलायतन का परिसर 16 एकड़ में फैला हुआ है तथा एक प्रगतिशील सामाजिक, धार्मिक अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तीर्थधाम मंगलायतन में प्रार्थना, भक्ति, समाज सेवा, शिक्षा और अनुसंधान शामिल हैं। यह स्थल जटिल पूजा के अन्य पारंपरिक जगहों की तरह नहीं है। इसके अंदर चार मुख्य मंदिर हैं, वहीं परिसर के बाकी हिस्से अनुसंधान और अन्य कारणों के लिए समर्पित है। यह तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़, आगरा राजमार्ग पर स्थित है।

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