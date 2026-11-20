विवरण

फिरोजाबाद उसायनी पर करीब 141 फुट डंचे मंदिर में हर वक्त भक्तों की भीड़ रहती है। शहर में प्रवेश से पूर्व दूर से ही नजर आता है मां वैष्णो धाम। मंदिर में 2010 से मां वैष्णो देवी धाम सियालकोट जम्मू कटरा से आई अखंड ज्योति विराजमान है। 83 हजार वर्ग फीट में करीब 10 करोड़ की लागत से बने मंदिर में मां वैष्णों की गुफा की लंबाई करीब 501 फीट है। मंदिर परिसर में भैंरों बाबा की भी करीब 201 फीट लंबी गुफा है। मां के दर्शन के बाद भक्तजन भैंरों बाबा के दर्शन करते हैं। जम्मू की तर्ज पर बने मंदिरों में 2010 में मंदिर कमेटी ने मां वैष्णों धाम जम्मू से लिखित में अनुमति लेकर अखंड ज्योति मांगी। वहां से शीशे लगे बर्तनों में ज्योति लाई गई।

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