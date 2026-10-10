पाकिस्तानी सेना के चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बेनजीर भुट्टो की हुई थी फजीहत  

‘मुक्ति संग्राम’ – पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान हर कीमत पर इस आंदोलन को कुचलना चाहता था। क्रूर तानाशाह याहया खान के आदेश पर सेना चुन-चुनकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे इस कत्लेआम की खबरें सीमा के पार पहुंच गई थीं। बताया जाता है कि करीब 30 लाख लोग इस जुल्‍म का शिकार हुए थे। एक दिन बेनजीर जब अपनी क्लास में पहुंचीं, तो इसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पाकिस्तानी सेना को क्रूर और बर्बर बता रहे थे। किताब में बेनजीर ने लिखा है कि मुझ पर आरोप लगते थे, तुम्हारी सेना बर्बर है। तुम बंगालियों का कत्लेआम कर रहे हो। मैं जवाब देती- हम बंगालियों को नहीं मार रहे। गुस्से से मेरा चेहरा नीला पड़ जाता। मैं पूछती, क्या तुम अखबारों में पढ़ी हर बात पर यकीन करते हो? हर कोई पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था, यहां तक कि वे लोग भी जिनके साथ मैंने साल की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान में आए भयानक चक्रवात के पीड़ितों के लिए घर-घर जाकर चंदा इकट्ठा किया था। मुझ पर यह आरोप भी लगते कि तुम लोग फासीवादी तानाशाह हो। मैं चुप नहीं रह पाती, पलटकर कहती- हम भारत समर्थित विद्रोह से लड़ रहे हैं। हम अपने देश को एकजुट रखने के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि, आलोचना से बचने की कोई जगह नहीं थी, भले ही वह बेबुनियाद हो।