फारस की खाड़ी से काला सागर तक निशाने पर जहाज, रोमानिया में हमले के बीच जयशंकर की चेतावनी फिर चर्चा में

कमर्शियल जहाज MV ROYAD MAMMADOV पर हमले में तीनों भारतीय सुरक्षित, Photo Source@ChatGpt
Black Sea Attack: रोमानिया में भारतीय दूतावास ने सोमवार (स्थानीय समय) को बताया कि ब्लैक सी में तीन भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ। तीनों भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें मेडिकल मदद मिल रही है, जबकि इस घटना में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और कुछ क्रू मेंबर घायल हो गए।
भारतीय मिशन के अनुसार, MV ROYAD MAMMADOV नाम के जहाज़ पर हमले के बाद कुछ क्रू मेंबर घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए रोमानिया ले जाया गया। दूतावास ने X पर कहा कि, हमें आज ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज MV ROYAD MAMMADOV पर हमले के बारे में पता चला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 2 लोगों (विदेशी नागरिकों) की मौत हुई है। दूतावास ने यह भी बताया कि क्रू मेंबर में तीन भारतीय नागरिक शामिल हैं।
बाद में दूतावास ने पुष्टि की, तीनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। हमने उनसे बात की है। उनमें से एक घायल है और उसे मेडिकल मदद मिल रही है। मिशन अस्पताल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय क्रू मेंबर की भलाई के लिए हर संभव मदद दे रहा है।
रोमानिया में भारत के राजदूत मनोज महापात्रा ने कॉन्स्टांटा काउंटी अस्पताल में इलाज करा रहे तीनों भारतीयों से बात की। उन्होंने अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से भी बात की, जिन्होंने पुष्टि की कि तीनों की सेहत अच्छी है और उन्हें ज़रूरी देखभाल मिल रही है। राजदूत ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भारतीय मिशन हमले और क्रू की भलाई के बारे में और जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में कहा था, खाड़ी से लेकर लाल सागर और काला सागर तक कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमले हुए हैं। भारतीय नाविकों के साथ-साथ दूसरे देशों के नाविकों की भी जान गई है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि भारत, लाइबेरिया और 23 सहयोगी देशों के साथ एक इंटरनेशनल गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसका मकसद ग्लोबल राय बनाना और शिपिंग रूट की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा, हमें यह पक्का करना होगा कि शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा से कभी कोई समझौता न हो। जयशंकर ने खाड़ी में तुरंत संयम और तनाव कम करने की भी अपील की, ताकि क्रू सुरक्षित रहें और एनर्जी सप्लाई व ग्लोबल ट्रेड जारी रहे।
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