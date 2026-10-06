फारस की खाड़ी से काला सागर तक निशाने पर जहाज, रोमानिया में हमले के बीच जयशंकर की चेतावनी फिर चर्चा में

भारतीय मिशन के अनुसार, MV ROYAD MAMMADOV नाम के जहाज़ पर हमले के बाद कुछ क्रू मेंबर घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए रोमानिया ले जाया गया। दूतावास ने X पर कहा कि, हमें आज ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज MV ROYAD MAMMADOV पर हमले के बारे में पता चला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 2 लोगों (विदेशी नागरिकों) की मौत हुई है। दूतावास ने यह भी बताया कि क्रू मेंबर में तीन भारतीय नागरिक शामिल हैं।