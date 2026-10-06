हूती हमलों के बीच सऊदी अरब में सेना उतारेंगे तुर्कीये और पाकिस्तान, मक्का डिफेंस अलायंस ने लिया बड़ा फैसला

सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद ने X पर एक पोस्ट में कहा कि, मक्का डिफेंस अलायंस के तहत स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल और डिफेंस कमेटी की आपातकालीन बैठक में सऊदी अरब और पवित्र स्थलों के खिलाफ हो रहे भयानक हमलों का सामना करने में हमारे देशों की एकजुटता और एकता को फिर से दोहराया गया।

कमेटी इन हमलों और इनके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अलायंस के दायरे में सामूहिक रक्षा उपायों को लागू करने पर सहमत हुई। यह बैठक पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक संघर्ष के हिस्से के तौर पर हूती विद्रोही समूह द्वारा सऊदी अरब पर लगातार किए जा रहे हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है।