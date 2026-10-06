इजराइली राजदूत रूवेन अजार का बयान: गाजा, लेबनान और सीरिया में बफर जोन, हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी

Israel 7 October Attacks Anniversary: 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों की तीसरी बरसी पर, भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि, उनके देश ने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा बहाल की है, विस्थापित नागरिकों को उनके घरों में वापस लाया है और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया है। साथ ही, गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया में रणनीतिक बफर जोन भी बनाए हैं। बरसी से पहले ANI से बात करते हुए, जब इजराइल पीड़ितों को याद कर रहा है, राजदूत अजार ने राष्ट्रीय स्तर पर आत्म-मंथन और पूरे क्षेत्र में हो रहे बड़े भू-राजनीतिक बदलावों, दोनों पर जोर दिया।