RAF फेयरफोर्ड से अमेरिकी बॉम्बर्स की वापसी पर मचा हड़कंप, रुबियो बोले- इसे सुरक्षा खतरे से जोड़ना जल्दबाजी

CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि अज्ञात नए खतरे के बाद RAF फेयरफोर्ड में तैनात सभी लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों को अमेरिका में उनके होम स्टेशन वापस बुला लिया गया। अधिकारी ने खतरे की प्रकृति या विमान हटाने की वजह नहीं बताई। एक सूत्र ने इसे असल दुनिया की घटना बताया और कहा कि बॉम्बर्स को इलाके के किसी दूसरे बेस के बजाय होम स्टेशन भेजना असामान्य था।

RAF फेयरफोर्ड का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स की तैनाती के लिए हुआ है और यह US ग्लोबल स्ट्राइक कमांड का ऑपरेटिंग लोकेशन है।