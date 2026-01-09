9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

वेनेज़ुएला के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका! ट्रंप ने दी धमकी

वेनेज़ुएला के बाद अब अमेरिका एक और देश पर हमले की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में धमकी दे दी है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 09, 2026

Donald Trump gives warning

Donald Trump gives warning (Photo - Patrika Graphics)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर 3 जनवरी को उनकी सेना ने वेनेज़ुएला (Venezuela) में सैन्य कार्रवाई की। इस दौरान सेना ने देश की राजधानी काराकस समेत मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक्स की। अमेरिकी सेना की एयरस्ट्राइक्स में सैनिकों और नागरिकों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को किडनैप करके न्यूयॉर्क (New York) ले आई, जहाँ पर ड्रग्स की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के मामलों में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वेनेज़ुएला के बाद अब लगता है ट्रंप ने एक और देश पर हमले की योजना बना ली है।

मैक्सिको में जमीनी हमले करेगा अमेरिका

ट्रंप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मैक्सिको (Mexico) को धमकी दे दी है कि अमेरिका अब मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी हमले करेगा। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको में कार्टेल्स का दबदबा है और उन्हें रोकने के लिए जमीनी हमले ज़रूरी हैं।

नार्को-आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप की लड़ाई

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने बताया कि नार्को-आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका पहले ही वेनेज़ुएला से तस्करी होने वाले ड्रग्स के कई जहाजों को निशाना बना चुका है और अब मैक्सिको में कार्टेल्स के ठिकानों को निशाना बनाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका में ड्रग्स की सबसे ज़्यादा तस्करी मैक्सिको और वेनेज़ुएला से हो होती है।

बढ़ेगा दोनों देशों में तनाव

अमेरिका और मैक्सिको पड़ोसी देश हैं। ट्रंप की इस धमकी पर मैक्सिको सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है।

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Jan 2026 03:44 pm

Published on:

09 Jan 2026 03:35 pm

Hindi News / World / वेनेज़ुएला के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका! ट्रंप ने दी धमकी

