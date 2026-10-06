फ्लाईदुबई कॉकपिट हमले पर इजराइली राजदूत का बड़ा दावा, बोले- हमलावरों का दांव पड़ा उलटा

शेली ने कहा, सबसे पहले तो, वह एक विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, 'मैंने जान बचाने की कोशिश की, यह जानते हुए कि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं पूरे विमान को बचा लूंगा।' उन कुछ मिलीसेकंड्स में, उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष किया। पहले उन्होंने इसे खोला, फिर हमलावर ने इसे बंद कर दिया, और आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर उन्होंने इसे खोला, और फिर बचाव दल आ गया। यह किसी चमत्कार जैसा था। मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं और ईश्वर में विश्वास करता हूं, और दोनों की वजह से जीत हुई।