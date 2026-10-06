दुश्मनों के साथ मिल गया जर्मनी का पूर्व खुफिया प्रमुख, बेचने जा रहा था देश का टॉप सीक्रेट, सरकार को कैसे लगी भनक?

हैंनिंग का कार्यकाल 2005 में खत्म हो चुका था, लेकिन पुराने संपर्क अभी भी काम आ रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आरोप जासूसी, राजद्रोह और गोपनीय जानकारी अवैध तरीके से हासिल करने के हैं। जर्मनी में ऐसे मामले बहुत गंभीर माने जाते हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं।