सोना 5000 डॉलर तक चमकेगा: एलबीएमए का अनुमान, भारत-पाकिस्तान में कीमतें आसमान छू रहीं!

Gold Price Surge: जापान के क्योटो में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) की सालाना मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने बड़ा अनुमान लगाया है। आने वाले 12 महीनों में सोने की कीमत 4,980 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच सकती है। ये मौजूदा 3,950 डॉलर के स्तर से करीब 27% ज्यादा है। 2025 में अब तक सोने ने 52% की शानदार बढ़त दिखाई है, जो 1979 के बाद की सबसे तेज रफ्तार है। वहीं मार्च में 3,000 डॉलर और अक्टूबर में 4,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ने के बाद 20 अक्टूबर को रिकॉर्ड 4,381 डॉलर तक (Gold Price Surge) पहुंचा। वजह? राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता और FOMO (बढ़त से चूकने का डर)। एलबीएमए (LBMA) के सर्वे में दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने ये भविष्यवाणी की। रॉयटर्स के हालिया सर्वे से तुलना करें तो 2026 के लिए औसत 4,275 डॉलर का अनुमान है। आर्थिक हलचल और भू-राजनीतिक जोखिम सोने को चमका रहे हैं।