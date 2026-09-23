UN में भारत ने POK मुद्दे पर कहा- आतंक फैलाने के बजाय विकास पर ध्यान दे पाकिस्तान

इससे पहले ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्परेशन (OIC) कॉन्टैक्ट ग्रुप की मंत्री-स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साधा। डार ने भारत पर कश्मीर की पहचान, राजनीति और सांस्कृतिक ढांचे को बदलने का आरोप लगाया था।