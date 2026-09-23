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UN में भारत ने POK मुद्दे पर कहा- आतंक फैलाने के बजाय विकास पर ध्यान दे पाकिस्तान

Pakistan Occupied Kashmir: UN मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान से विकास पर ध्यान देने को कहा।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Sep 23, 2026

UN Human Rights Council

UNHRC में भारत के राजनयिक क्षितिज त्यागी (फोटो- X post/@sidhant )

India In UNHRC: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POK) की बिगड़ती स्थिति का मुद्दा उठाया है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि पिछले शुक्रवार को परिषद को बताया गया था कि जून से अब तक इस क्षेत्र में कई दर्जन नागरिक मारे जा चुके हैं।

इससे पहले ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्परेशन (OIC) कॉन्टैक्ट ग्रुप की मंत्री-स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साधा। डार ने भारत पर कश्मीर की पहचान, राजनीति और सांस्कृतिक ढांचे को बदलने का आरोप लगाया था।

इस पर भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि उसे दूसरे देशों के इलाके पर नजर रखने और आतंक फैलाने के बजाय अपने लोगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:16 pm

Published on:

23 Sept 2026 05:16 pm

Hindi News / World / UN में भारत ने POK मुद्दे पर कहा- आतंक फैलाने के बजाय विकास पर ध्यान दे पाकिस्तान

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