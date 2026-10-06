Nobel Physics Award: ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी कणों की खोज करने वाले फ्रांसिस हाल्जन को मिला नोबेल फिजिक्स पुरस्कार

हाल्जन की टीम ने इन उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो को पकड़कर साबित किया कि ये ब्रह्मांड के दूर के स्रोतों से आ रहे हैं। इस खोज ने खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नई राह खोल दी है। वैज्ञानिक अब समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड में कहां-कहां से इतनी तेज ऊर्जा वाले कण निकलते हैं।