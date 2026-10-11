11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

रियाद एयरपोर्ट हमले में 11 भारतीय घायल, दूतावास ने कहा, हर स्थिति पर नजर

Indian embassy Saudi Arabia: रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हुए हमले में 11 भारतीय घायल हुए हैं। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, हमले में 12 की मौत हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Oct 11, 2026

Houthi attack

रियाद एयरपोर्ट पर हमले की चपेट में आए 11 भारतीय घायल, Photo Source@IANS

Riyadh Airport Attack: सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में कुल 11 भारतीय घायल हुए हैं। दूतावास ने 'X' पर कहा, "रियाद में भारतीय दूतावास कल रियाद एयरपोर्ट पर हुए उस कायराना हमले पर नज़र रखे हुए है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए।


दूतावास ने आगे कहा, पता चला है कि हमले में घायल लोगों में 11 भारतीय भी शामिल हैं। दूतावास उनकी खैरियत जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय अधिकारी अस्पताल के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम उसे साझा करेंगे।

किंग खालिद एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 309 घायल

सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक, शनिवार दोपहर सऊदी राजधानी के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती समूह और सऊदी अरब के बीच प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हमले जारी हैं।

मृतकों में चार सऊदी नागरिक, आठ विदेशी

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने रविवार सुबह जारी बयान में बताया कि मरने वालों में चार सऊदी नागरिक और आठ विदेशी निवासी शामिल थे। इनमें दो बांग्लादेशी और एक-एक व्यक्ति अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान से थे। अथॉरिटी ने बताया कि घायलों का इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है और कुछ की हालत गंभीर है। इससे पहले जारी एक बयान में अथॉरिटी ने कहा था कि नुकसान का आकलन और सुरक्षा जांच होने तक एयरपोर्ट पर कामकाज अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

यमन में सऊदी हवाई और मिसाइल हमलों का नया दौर

हूती-नियंत्रित अल-मसीराह टीवी ने शनिवार को खबर दी कि सऊदी अरब ने यमन में हूती-नियंत्रित इलाकों में हवाई और मिसाइल हमलों का नया दौर शुरू किया है। इन हमलों में हूतियों के कब्ज़े वाली राजधानी सना का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रणनीतिक बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के इलाके और कई उत्तरी प्रांत निशाना बनाए गए।

हमले के बाद हूती समूह ने एक बयान में कहा कि वह सऊदी अरब के साथ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, ताकि एयरपोर्ट, सीपोर्ट और मानवीय कार्यों वाली अन्य सुविधाओं को बढ़ते सैन्य टकराव से दूर रखा जा सके।

‘हवाई अड्डे के बदले हवाई अड्डा’: सऊदी एयरपोर्ट्स पर हूतियों की नई धमकी, रियाद हमले के एक दिन बाद चेतावनी

ये भी पढ़ें
Riyadh airport attack

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 09:50 pm

Published on:

11 Oct 2026 09:12 pm

Hindi News / World / रियाद एयरपोर्ट हमले में 11 भारतीय घायल, दूतावास ने कहा, हर स्थिति पर नजर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस-यूक्रेन के बीच ‘एनर्जी सीजफायर’, तुरंत प्रभाव से लागू होने का दावा

Russia Ukraine energy ceasefire
विदेश

‘हवाई अड्डे के बदले हवाई अड्डा’: सऊदी एयरपोर्ट्स पर हूतियों की नई धमकी, रियाद हमले के एक दिन बाद चेतावनी

Riyadh airport attack
विदेश

कोर्ट के फैसले से देश को नुकसान हुआ: ट्रंप ने टैरिफ नीति का किया बचाव

Trump Iran conflict
विदेश

रियाद पर हूती हमलों से दहला पश्चिम एशिया, भारत ने बताया अस्वीकार्य, ट्रंप की दो टूक चेतावनी

India condemns Houthi attack
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ा तनाव! तेल-गैस सप्लाई पर संकट, जानिए क्या कीमतों में होगी बढ़ोतरी?

Oil Rises on Saudi and Hormuz Supply Fears
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.