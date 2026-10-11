रियाद एयरपोर्ट हमले में 11 भारतीय घायल, दूतावास ने कहा, हर स्थिति पर नजर

रियाद एयरपोर्ट पर हमले की चपेट में आए 11 भारतीय घायल, Photo Source@IANS
Riyadh Airport Attack: सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में कुल 11 भारतीय घायल हुए हैं। दूतावास ने 'X' पर कहा, "रियाद में भारतीय दूतावास कल रियाद एयरपोर्ट पर हुए उस कायराना हमले पर नज़र रखे हुए है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
दूतावास ने आगे कहा, पता चला है कि हमले में घायल लोगों में 11 भारतीय भी शामिल हैं। दूतावास उनकी खैरियत जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय अधिकारी अस्पताल के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम उसे साझा करेंगे।
सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक, शनिवार दोपहर सऊदी राजधानी के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती समूह और सऊदी अरब के बीच प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हमले जारी हैं।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने रविवार सुबह जारी बयान में बताया कि मरने वालों में चार सऊदी नागरिक और आठ विदेशी निवासी शामिल थे। इनमें दो बांग्लादेशी और एक-एक व्यक्ति अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान से थे। अथॉरिटी ने बताया कि घायलों का इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है और कुछ की हालत गंभीर है। इससे पहले जारी एक बयान में अथॉरिटी ने कहा था कि नुकसान का आकलन और सुरक्षा जांच होने तक एयरपोर्ट पर कामकाज अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
हूती-नियंत्रित अल-मसीराह टीवी ने शनिवार को खबर दी कि सऊदी अरब ने यमन में हूती-नियंत्रित इलाकों में हवाई और मिसाइल हमलों का नया दौर शुरू किया है। इन हमलों में हूतियों के कब्ज़े वाली राजधानी सना का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रणनीतिक बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के इलाके और कई उत्तरी प्रांत निशाना बनाए गए।
हमले के बाद हूती समूह ने एक बयान में कहा कि वह सऊदी अरब के साथ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, ताकि एयरपोर्ट, सीपोर्ट और मानवीय कार्यों वाली अन्य सुविधाओं को बढ़ते सैन्य टकराव से दूर रखा जा सके।
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