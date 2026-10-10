यमन में फिर गरजे सऊदी लड़ाकू विमान, हूती ठिकानों पर बरसाए क्लस्टर बम, ताइज में जंग

ये ताजा हवाई हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ताइज के आसपास लड़ाई तेज हो रही है। हाल ही में हूतियों की बढ़त ने शहर की रक्षा कर रहे सरकारी बलों पर दबाव बढ़ा दिया है और दक्षिण यमन में सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों से शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को बाधित कर दिया है। सरकारी सैन्य सूत्रों ने शनिवार को शिन्हुआ को बताया कि ताइज के दक्षिण में सबिर अल-मावादिम जिले के अल-शकाब में जबरदस्त झड़पें हो रही हैं, क्योंकि हू​ती बल जबल सबिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो शहर के ऊपर स्थित एक रणनीतिक पहाड़ है।