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यमन में फिर गरजे सऊदी लड़ाकू विमान, हूती ठिकानों पर बरसाए क्लस्टर बम, ताइज में जंग

Houthi rebels: सऊदी लड़ाकू विमानों ने उत्तर-पश्चिम यमन में हूती ठिकानों पर नए हवाई हमले किए। ताइज के पास लड़ाई तेज, जबल सबिर पर कब्जे की जंग। पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 10, 2026

Yemen civil war

ताइज में हूतियों की बढ़त के बीच सऊदी ने की एयरस्ट्राइक, Photo Source@IANS

Saudi Airstrikes Yemen: सऊदी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को उत्तर-पश्चिम यमन में हौथी-नियंत्रित इलाकों पर नए हवाई हमले किए। हूती-संचालित मीडिया और सरकारी सैन्य सूत्रों के अनुसार, यह हमला तब हुआ जब दक्षिण-पश्चिम शहर ताइज के आसपास हूतियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई थी। हूती-संचालित अल-मसीराह टीवी ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी प्रांत हज्जा के एब्स जिले में छह हवाई हमले हुए, जिनमें तीन लोग घायल हो गए और बानी हताब इलाके के गांवों पर भारी बमबारी की गई। चैनल ने आरोप लगाया कि कुछ हमलों में 'क्लस्टर बम' का इस्तेमाल किया गया।

अल-मसीराह ने बताया कि पड़ोसी लाल सागर प्रांत होदेइदाह में, सऊदी लड़ाकू विमानों ने बाज़िल ज़िले में यमन पेट्रोलियम कंपनी के एक स्टेशन पर हमला किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सऊदी अरब ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यमन पेट्रोलियम कंपनी के स्टेशन को बनाया निशाना

अल-मसीराह ने बताया कि पड़ोसी लाल सागर प्रांत होदेइदाह में सऊदी लड़ाकू विमानों ने बाजिल ज़िले में यमन पेट्रोलियम कंपनी के एक स्टेशन पर हमला किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सऊदी अरब ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ताइज के आसपास तेज हुई लड़ाई

ये ताजा हवाई हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ताइज के आसपास लड़ाई तेज हो रही है। हाल ही में हूतियों की बढ़त ने शहर की रक्षा कर रहे सरकारी बलों पर दबाव बढ़ा दिया है और दक्षिण यमन में सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों से शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को बाधित कर दिया है। सरकारी सैन्य सूत्रों ने शनिवार को शिन्हुआ को बताया कि ताइज के दक्षिण में सबिर अल-मावादिम जिले के अल-शकाब में जबरदस्त झड़पें हो रही हैं, क्योंकि हू​ती बल जबल सबिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो शहर के ऊपर स्थित एक रणनीतिक पहाड़ है।

बाब अल-मंडेब के आसपास भी संघर्ष

यह लड़ाई दक्षिण-पश्चिम यमन में बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जहां सऊदी-नेतृत्व वाले अरब गठबंधन के समर्थन से सरकारी बल हाल ही में हूतियों द्वारा हासिल किए गए इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें रणनीतिक बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के आसपास के इलाके भी शामिल हैं।

IRGC का दावा: होर्मुज जलडमरूमध्य में LPG टैंकर पर हमला, तेहरान का कड़ा संदेश- ‘हमारे नियम मानो, वरना सजा मिलेगी’

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Updated on:

10 Oct 2026 09:28 pm

Published on:

10 Oct 2026 09:28 pm

Hindi News / World / यमन में फिर गरजे सऊदी लड़ाकू विमान, हूती ठिकानों पर बरसाए क्लस्टर बम, ताइज में जंग

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