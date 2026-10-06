साइबेरिया में प्लेग की खबर से हड़कंप, लैब कर्मचारी की मौत पर रूस का बड़ा खुलासा, 60 से ज्यादा आइसोलेशन में

रूस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी संस्था 'रोस्पोट्रेबनादज़ोर' ने बताया कि, इरकुत्स्क प्लेग-रोधी संस्थान की 28 वर्षीय लैब असिस्टेंट डारिया शिपिलोवा के बायोलॉजिकल सैंपल में उनके काम से जुड़ा कोई सूक्ष्मजीव नहीं मिला। संस्था ने कहा कि संस्थान में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों से जुड़ी कोई दुर्घटना नहीं हुई। गंभीर निमोनिया के बाद 2 अक्टूबर को शिपिलोवा की मौत हो गई थी। संपर्क में आए लोगों में कोविड-19 के दो और राइनोवायरस के दो मामले मिले, जबकि किसी अन्य संक्रामक एजेंट की पहचान नहीं हुई।