जलवायु परिवर्तन का खौफनाक असर, स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर, कुछ ही दिनों में पानी पर भी संकट

स्लोवेनिया के लिए इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रह सकता। पावशेक के मुताबिक, पड़ोसी ऑस्ट्रिया के ग्लेशियरों के खत्म होने से आगे चलकर द्रावा और मुरा नदी घाटियों में पानी का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। इन नदियों का पानी स्लोवेनिया के कई कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है।