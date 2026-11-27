खाद्य विभाग की जांच में श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज की स्थिति को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई। विभाग के मुताबिक, मिल को नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम में 14,324.59 क्विंटल चावल जमा करना बाकी है। इसके बावजूद जब मिल के गोदाम और परिसर में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, तो वहां केवल 190.50 क्विंटल चावल और 1,541.60 क्विंटल धान मिला। रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के बीच बड़ा अंतर पाया गया। जांच के दौरान मिल संचालक राहुल अग्रवाल से धान की कमी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य मांगे गए, लेकिन वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।