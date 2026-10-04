Deeg News: आर्मी जवान का झांसा देकर चल रहा था ठगी का खेल, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, दो कारें जब्त

डीग। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत बृजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले पांच कथित साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो विधि से संघर्षरत किशोरों को भी निरुद्ध किया। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 2 कार और एक मोटरसाइकिल सहित तीन वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की रकम के बारे में जानकारी जुटा रही है।