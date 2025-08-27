नो हेलमेट, नो पेट्रोल दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, कहा- कड़ा फैसला जनहित में…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दो पहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोल पंपों में बगैर हेलमेट पहने ईंधन भराने आए तो उन्हें बैरंग लौटना पड़ेगा। इस आशय का आदेश कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जारी किया है। पिछले 6 महीनों में 130 हादसों में हेलमेट नहीं पहने हुए 132 दो पहिया वाहन चालक और सवारों की मौत हो गई है, जिसे देखते हुए यह आदेश जारी किया है।