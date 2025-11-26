Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Trains Cancelled: रेलवे का बड़ा फैसला, कोहरे के चलते 247 ट्रेनें 50-90 दिन के लिए रद्द, जानें आगामी दिनों कैसा रहेगा मौसम

Trains Cancelled: इस वर्ष नवंबर से ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा शुरू हो गया है, जो सामान्यत: दिसंबर में देखा जाता है। शीतलहर और दृश्यता कम होने के कारण रेलवे ने सात जोन की 247 ट्रेनों को 50 से 90 दिनों के लिए रद्द किया गया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

ट्रेन। फोटो - ANI

ट्रेन। फोटो - ANI

उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे का प्रभाव अब बिलासपुर जोन की ट्रेनों पर भी दिखने लगा है। मंगलवार को यात्रियों को कई ट्रेनों की देरी का सामना करना पड़ा।कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित रही मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट, जो निर्धारित समय सुबह 4 बजे के बजाय करीब 10.45 बजे बिलासपुर पहुंची। ट्रेन के 5 घंटे से अधिक की देरी से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा।

इसी तरह उत्कल एक्सप्रेस लगभग आधा घंटा, गोड़वाना करीब एक घंटा, जबकि गीतांजलि ढाई घंटे देरी से चली। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उत्तर भारत में रात के समय ओस जमने और दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ रही है। गति नियंत्रण और सिग्नलिंग सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते गाड़ियां तय समय से पीछे चल रही हैं।

ठंड के बीच प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का कर रहे इंतजार

यात्रियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर ठंड के बीच घंटों इंतजार करना पड़ा। कई लोग समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सके, जिससे आगे की यात्रा और कार्य प्रभावित हुए। रात के समय अधिकतर ट्रेनें देर से चल रही हैं। इसके चलते यात्री स्टेशन में ही सोकर ट्रेनों का इंतजार करने को मजबूर हैं। इधर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे कोहरा बढ़ेगा, देरी और बढ़ सकती है।

सात जोन की 247 ट्रेनों को किया रद्द

इस वर्ष नवंबर से ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा शुरू हो गया है, जो सामान्यत: दिसंबर में देखा जाता है। शीतलहर और दृश्यता कम होने के कारण रेलवे ने सात जोन की 247 ट्रेनों को 50 से 90 दिनों के लिए रद्द किया गया है। औसतन 60 दिनों की अवधि के हिसाब से कुल 14,820 फेरे रद्द होंगे। प्रभावित क्षेत्रों में बिहार, पंजाब और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। कई ट्रेनों में अल्टरनेट दिनों के रिज़र्वेशन भी ब्लॉक कर दिए गए हैं।

हल्के बादल से बढ़ी गर्मी, तीन दिन में तापमान के तेवर नरम होने के आसार

नवंबर के अंतिम दिनों में बिलासपुर का मौसम बदलते मिजाज का संकेत दे रहा है। दिन में बादलों की मौजूदगी से हल्की उमस और गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि रात होते ही मौसम में ठंडक घुल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, तब फिर से ठंड बढ़ेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी तीन दिनों में बिलासपुर जिले में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। दिन और रात दोनों के पारे में यह गिरावट ठंड को फिर से दस्तक दिलाएगी। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम बना हुआ है।

इसलिए बदल रहा मौसम

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर से चल रही हल्की ठंडी हवाओं और स्थानीय बादल छाए रहने के कारण तापमान में यह उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में बादलों की नमी उमस बढ़ा रही है, लेकिन रात में ठंडी हवाओं से पारा नीचे जा रहा है। आने वाले तीन दिन तापमान में गिरावट का संकेत दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

रेल यात्री ध्यान दें.. 20, 22 व 23 नवंबर को रद्द रहेंगी 8 पैसेंजर ट्रेनें, देखें नाम
रायपुर
Train Cancelled

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 01:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Trains Cancelled: रेलवे का बड़ा फैसला, कोहरे के चलते 247 ट्रेनें 50-90 दिन के लिए रद्द, जानें आगामी दिनों कैसा रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी, कार्रवाई से मची खलबली, List में देखें कौन-कौन शामिल

teachers new task
बिलासपुर

पत्नी की बिस्तर में तो पति की फांसी में झूलती मिली लाश, दीवार पर लिखा- दूसरे से बात करती थी, पार्क में घूमते पकड़ी गई थी

पति-पत्नी की मौत से दहला बिलासपुर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG High Court: शिक्षाकर्मियों को पिछली सेवा के आधार पर क्रमोन्नति देने से इनकार, कहा- सरकारी कर्मचारी नहीं हैं शिक्षाकर्मी

CG High Court: शिक्षाकर्मियों को पिछली सेवा के आधार पर क्रमोन्नति देने से इनकार, कहा- सरकारी कर्मचारी नहीं हैं शिक्षाकर्मी
बिलासपुर

जुबान पर लगाम रखें.. अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नहीं मिली राहत

Supreme Court: अमित बघेल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- जुबान पर लगाम रखें
बिलासपुर

पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- पत्नी का किसी युवक के साथ था अफेयर…

पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- पत्नी का किसी युवक के साथ था अफेयर...(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.