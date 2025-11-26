Trains Cancelled: रेलवे का बड़ा फैसला, कोहरे के चलते 247 ट्रेनें 50-90 दिन के लिए रद्द, जानें आगामी दिनों कैसा रहेगा मौसम

इस वर्ष नवंबर से ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा शुरू हो गया है, जो सामान्यत: दिसंबर में देखा जाता है। शीतलहर और दृश्यता कम होने के कारण रेलवे ने सात जोन की 247 ट्रेनों को 50 से 90 दिनों के लिए रद्द किया गया है। औसतन 60 दिनों की अवधि के हिसाब से कुल 14,820 फेरे रद्द होंगे। प्रभावित क्षेत्रों में बिहार, पंजाब और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। कई ट्रेनों में अल्टरनेट दिनों के रिज़र्वेशन भी ब्लॉक कर दिए गए हैं।