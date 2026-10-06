Sanjay Mishra Birthday: कभी स्कूल टीचर तो कभी एक मजबूर पिता, संजय मिश्रा के ये किरदार अपने से क्यों लगते हैं!

‘वध’ में संजय मिश्रा का किरदार एक आम आदमी की कहानी को सबसे गहराई से जुड़ता है। फिल्म में उनके किरदार का नाम शंभूनाथ मिश्रा है, जो एक साधारण स्कूल टीचर है और अपनी पत्नी के साथ शांत जिंदगी जी रहा है। लेकिन हालात उसे एक ऐसे फैसले तक पहुंचा देते हैं, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस किरदार की खास बात यह है कि वह एक डरा हुआ, परेशान और परिस्थितियों से टूट चुका आम आदमी है, जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस किरदार को देखकर यही कहा जा सकता है कि संजय मिश्रा के आम आदमी वाले किरदार सिर्फ हंसाते नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के संघर्ष और गुस्से को भी पर्दे पर उतनी ही मजबूती से दिखाते हैं।