Remedies for cold and cough : सर्दी-खांसी के बाद रातभर चैन से सोने के 5 कारगर उपाय

Remedies for cold and cough : सर्दियों के मौसम में कई लोग ठंड और फ्लू के लक्षणों (Cold and flu symptoms) से परेशान रहते हैं, खासकर जब बंद नाक और गले की खराश रातों में सोने में मुश्किल पैदा करती है।