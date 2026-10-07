पेट फूलने के साथ सांस लेने में दिक्कत, IJCCM से जानें कब हो सकता है Abdominal Compartment Syndrome

इसे समझने के लिए अपने पेट की कल्पना एक बंद कमरे या डिब्बे की तरह कीजिए। इस डिब्बे के अंदर हमारे महत्वपूर्ण अंग जैसे लिवर, किडनी, आंतें और पेट सुरक्षित रहते हैं। सामान्य तौर पर इस कमरे के अंदर का दबाव (Intra-abdominal pressure) बहुत कम और संतुलित रहता है। इंडियन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अनुसार, जब किसी वजह से पेट के अंदर सूजन, तरल पदार्थ (फ्लुइड) का जमाव या आंतरिक खून बहना शुरू हो जाता है, तो पेट के अंदर का दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जब यह दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि अंदरूनी अंगों तक खून का दौरा (Blood Circulation) रुकने लगे, तो इसे 'एब्डोमिनल कम्पार्टमेंट सिंड्रोम' कहते हैं। दबाव बढ़ने के कारण अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और यदि समय पर इलाज न मिले तो अंग पूरी तरह खराब (Organ Failure) भी हो सकते हैं।