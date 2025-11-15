Delhi Blast के मास्टरमाइंड डॉक्टर्स पर UAPA की कार्रवाई, जानिए कौन-कौन से अपराधों से छिन जाती है डॉक्टरी?

Delhi Blast: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 14 नवंबर 2025 को एक अहम आदेश जारी किया है। इसमें दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान दर्ज हुई गंभीर एफआईआर के आधार पर चार डॉक्टरों के नाम इंडियन मेडिकल रजिस्टर (IMR) और नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) से हटा दिए गए। जांच एजेंसियों ने एफआईआर और आरोपों से जुड़ी जानकारी NMC को भेजी थी। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए NMC ने डॉक्टरों के मेडिकल रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है।