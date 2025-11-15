Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से अल फलाह यूनिवर्सिटी के पांचवें डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आने से गंभीरता से जांच की जा रही है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Nov 15, 2025

Delhi Blast Case

दिल्ली ब्लास्ट मामले में पांचवां डॉक्टर गिरफ्तार (ANI)

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2024 बैच के एमबीबीएस (MBBS) ग्रेजुएट डॉ. जानीशार आलम को उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला इलाके से गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए। जांच में पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है।

हिरासत से पहले शादी में हुआ शामिल

NIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार को जानीशार को डालखोला के सूर्यपुर बाजार से हिरासत में लिया। वह 12 नवंबर को अपनी शादी में शामिल होने के लिए पैतृक गांव कोनाल आया था। पूछताछ के लिए उसे सिलिगुड़ी ले जाया गया। जानीशार और उसके पिता तौहीद आलम लुधियाना में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, टिप-ऑफ मिलने पर एनआईए अधिकारियों ने पहले लुधियाना में तौहीद से संपर्क किया और उनके बेटे की लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद डालखोला पहुंचकर गिरफ्तारी की गई।

जानकारी मिलने पर गांव वाले हैरान

गांव वालों ने जानीशार को ईमानदार, विनम्र और शांत स्वभाव का बताया और विस्फोट जैसे गंभीर मामले में उनकी संलिप्तता पर हैरानी जताई। यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार होने वाला पांचवां डॉक्टर है। इससे पहले NIA ने इसी विश्वविद्यालय के चार डॉक्टरों को विस्फोट में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

NMC का सख्त कदम

मेडिकल शिक्षा नियामक नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने चार आरोपी डॉक्टरों, जिनमें महिला चिकित्सक शाहीन शाहिद भी शामिल हैं, के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम आतंकवाद से जुड़े मामलों में डॉक्टरों की संलिप्तता को देखते हुए उठाया गया है। एनआईए की जांच जारी है और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में संभावित लिंक की तलाश की जा रही है।

#Delhiblastमें अब तक
Delhi Blast Case

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, चार आतंक के आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द

नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

Delhi Blast Case

Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के हुआ व्यापार

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए लाल किले पर दिखी ‘लेडी सिंघम’ शाहिदा परवीन, कश्मीर में आतंकवादी नाम से घबराते

आतंकियों के बीच पैसों का विवाद बना NIA के लिए सुराग, चार शहरों में ब्लास्ट की योजना हुई फेल

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट ने मचाई खलबली, 15 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

Delhi Blast की साजिश के लिए उमर को कितने मिले थे पैसे? हो गया खुलासा, जानें उन रुपयों से क्या खरीदा गया?

Delhi Blast: ‘यह तो आतंकी हमला है’, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान, कहा- भारत को अब…

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

