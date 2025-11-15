दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2024 बैच के एमबीबीएस (MBBS) ग्रेजुएट डॉ. जानीशार आलम को उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला इलाके से गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए। जांच में पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है।