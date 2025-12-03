Winter Care Tips: दिव्यांग लोगों के लिए सर्दियां खतरनाक! इन 7 गलतियों से बचें, वरना बढ़ सकता है दर्द और इंफेक्शन

International Day of Persons with Disabilities: सर्दी का मौसम (Winter) आम लोगों के लिए भी मुश्किलें लेकर आता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह समय और भी चुनौतीभरा होता है। शरीर का तापमान जल्दी गिरना, कम मूवमेंट, व्हीलचेयर या आर्टिफिशियल लिंब का इस्तेमाल ये सभी कारण कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ा देते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि थोड़ी-सी लापरवाही दर्द, सूजन, स्किन इंफेक्शन, और रेस्पिरेटरी समस्याओं को बढ़ा सकती है।