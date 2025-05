JN.1 COVID Wave in India : भारत में बढ़ रहे COVID मामले, दो नए अनोखे लक्षण आए सामने

भले ही सरकार के अनुसार यह बीमारी अभी भी एक स्थानिक बीमारी (Endemic) है और (फिलहाल) कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं करती, लेकिन सवाल ये है कि ये नए वेरिएंट क्या हैं और ये बाकी वेरिएंट से अलग कैसे हैं? जहाँ JN.1 वेरिएंट में पिछले ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट जैसी कई समानताएं हैं, वहीं इसके दो खास लक्षण हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं: आइए जानते हैं जयपुर से फिजिशियन डॉक्टर अनिल शर्मा से क्या है ये नया वायरस और नए लक्षण दिखें तो क्या करें।

कहा जाता है कि JN.1 पिछले वेरिएंट्स से ज्यादा तेजी से फैलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ खास बदलाव (म्यूटेशन) हुए हैं, जिनकी वजह से ये इंसानों से आसानी से जुड़ पाता है. आसान भाषा में कहें तो, ये हमें पहले से ज़्यादा आसानी से संक्रमित कर सकता है.

Corona Latest Update: Rajasthan में कोरोना की दस्तक

JN.1 के आम लक्षण – बुखार या ठंड लगना

– सूखी खांसी

– गले में खराश

– थकान

– सिरदर्द

– नाक बहना या बंद होना

– मांसपेशियों में दर्द

दो खास लक्षण हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं Two New Unique Symptoms of COVID emerge) 1. लगातार हल्का बुखार (Persistent Low-Grade Fever) पहले के कोविड वेरिएंट में जहाँ तेज़ बुखार, पसीना और कंपकंपी आम थी, वहीं JN.1 के इन्फेक्शन में अक्सर लगातार हल्का बुखार रहता है. ये आमतौर पर 37.6 ∘ C से 38.1 ∘ C (99.6−100.5 ∘ F) के बीच होता है. इस बुखार में आपको तेज़ साँसें चलना या छूने पर शरीर का बहुत गर्म लगना जैसे लक्षण नहीं दिखेंगे.

इस लक्षण को आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, या इसे हल्की थकान या किसी और छोटी-मोटी बीमारी समझा जा सकता है. लेकिन ये लगातार हल्का बुखार बताता है कि शरीर वायरस से लड़ रहा है, बस पहले से कम ज़ोरदार तरीके से. इसे पहचानना ज़रूरी है ताकि आप जल्दी टेस्ट करवा सकें और दूसरों को फैलने से रोक सकें.

2. पेट संबंधी समस्याएं (Gastrointestinal Issues) JN.1 का एक और लक्षण जो इसे दूसरों से अलग करता है, वह है पेट से जुड़ी समस्याओं का ज़्यादा होना. इसमें मतली (उबकाई), भूख न लगना, पेट में बेचैनी और दस्त शामिल हैं. हालाँकि पेट संबंधी लक्षण पहले भी कोविड-19 वेरिएंट में थे, लेकिन वे कम आम और अक्सर हल्के होते थे. JN.1 में ये लक्षण ज़्यादा प्रमुख हैं और ज़्यादा मरीज़ों में दिख रहे हैं.

जयपुर जे फिजिशियन डॉक्टर अनिल शर्मा का मानना है कि ऐसा वायरस के शरीर में काम करने के तरीके या पेट की रोग प्रतिरोधक क्षमता (gut’s immune system) के साथ उसकी प्रतिक्रिया में बदलाव के कारण हो सकता है. पेट संबंधी लक्षण कभी-कभी साँस संबंधी लक्षणों जैसे खांसी और गले में खराश के साथ या उनसे पहले भी दिखाई दे सकते हैं, जो पिछली स्ट्रेन से अलग है. अच्छी बात ये है कि इस स्ट्रेन में अभी तक कोई बड़ी साँस संबंधी समस्याएँ नहीं देखी गई हैं.

चौकस रहें, घबराएं नहीं कोविड-19 अब एक मौसमी वायरस की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन इसके नए वेरिएंट अभी भी तेज़ी से फैल सकते हैं. इसलिए घबराए बिना सावधान रहें. मास्क पहनें जब जरूरी हो भीड़ वाली या जहां हवा का आना-जाना कम हो, ऐसी जगहों पर मास्क पहनें ताकि खतरा कम हो सके. खासकर जब बीमारी फैल रही हो या अगर आप खुद बीमार महसूस कर रहे हों.

सफाई अभी भी ज़रूरी है अपने हाथ नियमित रूप से धोएं और अगर बीमार हों तो किसी के ज़्यादा करीब जाने से बचें. ये आसान तरीके बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करते हैं.

सुरक्षा बढ़ाएं टीकाकरण और बूस्टर डोज बहुत अहम हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है. शक होने पर टेस्ट करवाएँ अगर लक्षण दिखें, तो तुरंत टेस्ट करवाएँ ताकि आप खुद को अलग कर सकें और बीमारी को आगे फैलने से रोक सकें.