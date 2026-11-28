Lung Cancer Symptoms: कैंसर का नाम डर पैदा करता है, लेकिन समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से इससे लड़ना संभव है। फेफड़ों और अग्नाशय का कैंसर गंभीर हैं, क्योंकि शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते। फेफड़ों के कैंसर के संकेत सामान्य खांसी या छाती के संक्रमण जैसे दिख सकते हैं, जबकि अग्नाशय का कैंसर लंबे समय तक बिना लक्षणों के पनपता है। इसलिए जोखिम कारकों की जानकारी, असामान्य बदलावों पर सतर्कता बेहद जरूरी है।