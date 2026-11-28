फेफड़ों और अग्नाशय के कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य खांसी या पेट की तकलीफ जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचान में देरी हो जाती है। लगातार लक्षण बने रहें तो विशेषज्ञ से जांच कराएं। (सांकेतिक फोटो) (Source- Freepik)
Lung Cancer Symptoms: कैंसर का नाम डर पैदा करता है, लेकिन समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से इससे लड़ना संभव है। फेफड़ों और अग्नाशय का कैंसर गंभीर हैं, क्योंकि शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते। फेफड़ों के कैंसर के संकेत सामान्य खांसी या छाती के संक्रमण जैसे दिख सकते हैं, जबकि अग्नाशय का कैंसर लंबे समय तक बिना लक्षणों के पनपता है। इसलिए जोखिम कारकों की जानकारी, असामान्य बदलावों पर सतर्कता बेहद जरूरी है।
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.13 लाख नए फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आते हैं। यह देश में तीसरा सबसे आम कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में शामिल है। अधिकतर मरीज अस्पताल तब पहुंचते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। कई बार शुरुआती लक्षणों को टीबी या बार-बार होने वाले छाती के संक्रमण समझ लिया जाता है, जिससे बीमारी की पहचान में देरी हो जाती है।
सिगरेट और बीड़ी का धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का सबसे प्रमुख जोखिम कारक है। हालांकि, यह कैंसर उन लोगों में भी हो सकता है, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया हो। अन्य प्रमुख कारणों में दूसरों के धुएं के संपर्क में आना, वायु प्रदूषण, खाना पकाने में लकड़ी एवं कोयले से निकलने वाला धुआं तथा एस्बेस्टस, सिलिका और औद्योगिक रसायनों से संपर्क शामिल हैं।
ऐसा कैंसर जिसके लक्षण देर से सामने आते हैं
अग्नाशय पेट के अंदर, आमाशय के पीछे गहराई में स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है। अग्नाशय का कैंसर अक्सर शुरुआती अवस्था में पहचान में नहीं आ पाता, क्योंकि इसके लक्षण बहुत सामान्य हो सकते हैं या कई बार दिखाई ही नहीं देते।
यदि अग्नाशय कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में चल जाए और उसे पूरी तरह निकाला जा सके, तो सर्जरी से ठीक होने की सबसे अच्छी संभावना होती है। सर्जरी रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक तकनीक से भी की जा सकती है। कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले या बाद दी जा सकती है। अन्य सहायक प्रक्रियाओं में पित्त नली में रुकावट के कारण होने वाले पीलीया से राहत देने के लिए स्टेंट डाला जा सकता है।
तंबाकू से दूर रहना, धूम्रपान छोड़ना, घर के अंदर लकड़ी एवं कोयले के धुएं से बचाव और वायु प्रदूषण को कम करना रोकथाम के महत्वपूर्ण उपाय हैं। अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों, विशेषकर लंबे समय तक धूम्रपान करने वालों और पूर्व धूम्रपान करने वालों में चिकित्सकीय सलाह के अनुसार लो-डोज सीटी स्कैन से शुरुआती कैंसर का पता लगाया जा सकता है।
ध्यान रखें: हर पुरानी खांसी टीबी नहीं होती और फेफड़ों का कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों को ही नहीं होता। समय पर पहचान एक लाइफलाइन बीमारी को इलाज योग्य बना सकती है। आधुनिक सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ने फेफड़ों के कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है।
डॉ. जीवन राम विश्नोईके अनुसार, फेफड़ों के कैंसर की पहचान के लिए छाती का एक्स-रे, सीटी स्कैन और बायोप्सी की जाती है। ट्यूमर की विशेष मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से उसमें मौजूद आनुवांशिक बदलावों का पता चलता है, जिससे मरीज के लिए उपयुक्त उपचार तय किया जाता है।
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