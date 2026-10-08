Seasonal Allergy Symptoms: मौसम बदलते ही नाक बंद, छींक और आंखों में पानी, जानें कब ये सामान्य एलर्जी नहीं रहती?

मौसम बदलते ही नाक बंद, छींक किस कारण से आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Seasonal Allergy Symptoms: मौसम बदलते ही अक्सर हमारे आसपास कई लोग लगातार छींकते, नाक पोंछते या आंखों से बहते पानी को पोंछते हुए नजर आते हैं। मौसम के इस बदलाव में नाक का बंद होना, बार-बार छींकें आना, गले में खराश और आंखों में पानी आना बहुत ही आम बात है। ज्यादातर लोग इसे आम मौसमी एलर्जी यानी हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और कोई भी एंटी-एलर्जी दवा खाकर काम चलाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार नाक बहना या बंद होना सिर्फ एक मामूली एलर्जी ही नहीं होता? पबमेड (PubMed) पर प्रकाशित मेडिकल स्टडीज के अनुसार, अगर ये लक्षण बहुत दिनों तक बने रहें या ज्यादा गंभीर हो जाएं, तो यह किसी बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। आइए, समझते हैं कि यह मौसमी एलर्जी आखिर क्या होती है, यह कब सामान्य नहीं रहती और ऐसी स्थिति में आपको कब सावधान हो जाना चाहिए।
अमेरिका के अस्थमा एंड एलर्जी फाउंडेशन (AAFA) के अनुसार, जब मौसम बदलता है, तो हवा में परागकण (Pollen), धूल-मिट्टी, नमी, मोल्ड (फंगस) और प्रदूषण के कण काफी बढ़ जाते हैं। हमारा शरीर जब इन बेहानिकारक कणों के संपर्क में आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम (प्रतिरोधक क्षमता) इन्हें कोई खतरनाक हमलावर मान बैठता है। खुद को बचाने के लिए हमारा शरीर हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल के निकलते ही नाक की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है, जिससे नाक बंद होने लगती है, बार-बार पानी जैसी पतली छींकें आती हैं, आंखों में खुजली और पानी की शिकायत होने लगती है। जब तक मौसम का यह असर रहता है, तब तक ये लक्षण आते-जाते रहते हैं।
अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ मौसम का असर है और अपने आप ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा संभल जाएं। जब लक्षण अपनी सीमा पार करने लगें, तो यह समझ लेना चाहिए कि बात सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस तक सीमित नहीं है;
बहुत से लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते और गलत इलाज लेते रहते हैं;
एलर्जिक राइनाइटिस- इसमें नाक में खुजली होती है, बार-बार छींकें आती हैं, आंखों से पानी बहता है और नाक से निकलने वाला पानी एकदम साफ होता है।
साइनस इन्फेक्शन- इसमें चेहरे और सिर में तेज दबाव या दर्द होता है, दांतों में भी दर्द महसूस हो सकता है, बुखार आ सकता है और नाक से गाढ़ा कफ निकलता है।
अगर आपको मौसम बदलते ही यह परेशानी घेर लेती है, तो कुछ आसान सावधानियां बरतकर आप इससे बच सकते हैं;
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