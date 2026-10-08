Seasonal Allergy Symptoms: मौसम बदलते ही नाक बंद, छींक और आंखों में पानी, जानें कब ये सामान्य एलर्जी नहीं रहती?

Seasonal Allergy Symptoms: मौसम बदलते ही अक्सर हमारे आसपास कई लोग लगातार छींकते, नाक पोंछते या आंखों से बहते पानी को पोंछते हुए नजर आते हैं। मौसम के इस बदलाव में नाक का बंद होना, बार-बार छींकें आना, गले में खराश और आंखों में पानी आना बहुत ही आम बात है। ज्यादातर लोग इसे आम मौसमी एलर्जी यानी हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और कोई भी एंटी-एलर्जी दवा खाकर काम चलाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार नाक बहना या बंद होना सिर्फ एक मामूली एलर्जी ही नहीं होता? पबमेड (PubMed) पर प्रकाशित मेडिकल स्टडीज के अनुसार, अगर ये लक्षण बहुत दिनों तक बने रहें या ज्यादा गंभीर हो जाएं, तो यह किसी बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। आइए, समझते हैं कि यह मौसमी एलर्जी आखिर क्या होती है, यह कब सामान्य नहीं रहती और ऐसी स्थिति में आपको कब सावधान हो जाना चाहिए।