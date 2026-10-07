पौधों पर एल्युमिनियम फॉयल लगाने से क्या होता है? जानें कीटों से बचाव का आसान तरीका

फॉयल का इस्तेमाल करते समय इसे सीधे पौधे की पत्तियों पर लपेटने से बचें। इसी तरह तने को भी बहुत कसकर फॉयल से नहीं ढकना चाहिए। फॉयल लगाने की वजह से पौधे के आसपास जरूरत से ज्यादा गर्मी या नमी की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे पौधे के आसपास सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें और समय समय पर पौधे की स्थिति देखते रहें। अगर पत्तियों पर गर्मी या नुकसान के संकेत दिखाई दें, तो फॉयल को हटा देना बेहतर है।