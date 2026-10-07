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पौधों पर एल्युमिनियम फॉयल लगाने से क्या होता है? जानें कीटों से बचाव का आसान तरीका

Aluminum Foil For Plants: पौधों में लगने वाले कीड़ों से परेशान हैं तो एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं पौधों के पास फॉयल लगाने का सही तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 07, 2026

Aluminum Foil For Plants, Aluminum Foil To Deter Pests

Pest Control टिप्स (Representative Image) Image Credit Gemini

Aluminum Foil To Deter Pests: बालकनी या गार्डन में लगे पौधों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं। इनसे पौधों को बचाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली दवाइयों के साथ कई घरेलू उपाय भी आजमाते हैं। ऐसा ही एक तरीका है कीड़ों से बचाने के लिए पौधों के पास किचन में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल लगाना। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौधों के पास फॉयल लगाने से क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।

कीड़ों को दूर रखने में मिल सकती है मदद

एल्युमिनियम फॉयल की चमकदार सतह रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जब इसे पौधों के आसपास लगाया जाता है, तो इसकी चमक और रोशनी का रिफ्लेक्शन कुछ कीड़ों को परेशान कर सकता है। कुछ कीड़ों को पौधों से दूर रखने में इससे मदद मिल सकती है।

पौधों के पास फॉयल ऐसे लगाएं

फॉयल को सीधे पौधे की पत्तियों या तने पर लपेटने के बजाय उसके आसपास इस्तेमाल करें। इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल को छोटे टुकड़ों या स्ट्रिप में काट लें। अब इन्हें पौधे के आसपास की मिट्टी या गमले के किनारे इस तरह लगाएं कि फॉयल की चमकदार सतह ऊपर की तरफ रहे। आप फॉयल की कुछ स्ट्रिप्स को पौधे के पास किसी सहारे पर भी लगा सकते हैं, ताकि हवा चलने पर वे हिलें और उनकी चमक बदलती रहे।

अगर पौधा जमीन में लगा है, तो फॉयल की स्ट्रिप्स को पौधे के आसपास की जगह पर लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि फॉयल को तने के चारों ओर कसकर न लपेटें और न ही पत्तियों को इससे ढकें। साथ ही, मिट्टी में पानी जाने और पौधे के आसपास हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए।

एल्युमिनियम फॉयल कैसे करता है काम

जब सूरज की रोशनी फॉयल की चमकदार सतह पर पड़ती है, तो वह अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती है। यह चमक और बदलता हुआ रिफ्लेक्शन कुछ कीड़ों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है और वे पौधे के पास आने से बच सकते हैं। इसी वजह से कुछ गार्डनर्स पौधों के आसपास फॉयल की स्ट्रिप या छोटे टुकड़े इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, यह तरीका हर तरह के कीड़ों पर एक जैसा असर करे, ऐसा जरूरी नहीं है।

इन बातों का रखें ध्यान

फॉयल का इस्तेमाल करते समय इसे सीधे पौधे की पत्तियों पर लपेटने से बचें। इसी तरह तने को भी बहुत कसकर फॉयल से नहीं ढकना चाहिए। फॉयल लगाने की वजह से पौधे के आसपास जरूरत से ज्यादा गर्मी या नमी की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे पौधे के आसपास सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें और समय समय पर पौधे की स्थिति देखते रहें। अगर पत्तियों पर गर्मी या नुकसान के संकेत दिखाई दें, तो फॉयल को हटा देना बेहतर है।

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Updated on:

07 Oct 2026 12:11 pm

Published on:

07 Oct 2026 12:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / पौधों पर एल्युमिनियम फॉयल लगाने से क्या होता है? जानें कीटों से बचाव का आसान तरीका

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