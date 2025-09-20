कर्म का फल कब मिलेगा, इस पर ध्यान दोगे तो काम नहीं कर पाओगे : डॉ. गुलाब कोठारी

उनसे पूछा गया आप किस तरह के नए मानव का तसव्वुर (कल्पना) करते हैं और वह समाज कैसा होगा? इस पर डॉक्टर कोठारी ने जवाब दिया, '' मानव का स्वरूप कभी समय के साथ नहीं बदलता। सभ्यता बदलती है। शरीर का स्वरूप नहीं बदलता। शरीर के भीतर की कई चीजें दिखती नहीं है, पर वह शरीर का हिस्सा है। हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारी बुद्धि है। ये सब मिलकर शरीर है। हमारी दिक्कत कहां हो रही कि हम शरीर को ही इंसान मान कर चल रहे हैं। फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मानकर जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी जीवन शैली, हमारी सारी शिक्षा-दीक्षा कामकाज सब चीजें शरीर पर आधारित हैं।