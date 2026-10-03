महासमुंद हाईवे पर पेड़ गिराकर लूट की कोशिश, तलवारधारी बदमाश को वकील ने मार्शल आर्ट्स से दबोचा

Highway Robbery Attempt: ओडिशा सीमा से लगे हाईवे पर लूट की कोशिश का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने सुनसान सड़क पर पेड़ की डालियां गिराकर एक कार को रोकने की साजिश रची थी। कार में वकील अमिताभ बोस अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। बदमाशों ने कार को रोककर तलवार के दम पर जेवर, नकदी और सामान देने की धमकी दी। बदमाशों को शायद अंदाजा नहीं था कि कार में सवार अमिताभ बोस करीब तीन साल तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने घबराने के बजाय पहले बदमाशों को बातचीत में उलझाया और फिर मौका मिलते ही एक बदमाश को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस दौरान दूसरा बदमाश मौके से भाग गया।