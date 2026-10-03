महासमुंद हाईवे पर पेड़ गिराकर लूट की कोशिश, तलवारधारी बदमाश को वकील ने मार्शल आर्ट्स से दबोचा

हाईवे पर लूट का प्लान पड़ा भारी (Photo Source- AI Generate)
Highway Robbery Attempt: ओडिशा सीमा से लगे हाईवे पर लूट की कोशिश का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने सुनसान सड़क पर पेड़ की डालियां गिराकर एक कार को रोकने की साजिश रची थी। कार में वकील अमिताभ बोस अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। बदमाशों ने कार को रोककर तलवार के दम पर जेवर, नकदी और सामान देने की धमकी दी। बदमाशों को शायद अंदाजा नहीं था कि कार में सवार अमिताभ बोस करीब तीन साल तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने घबराने के बजाय पहले बदमाशों को बातचीत में उलझाया और फिर मौका मिलते ही एक बदमाश को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस दौरान दूसरा बदमाश मौके से भाग गया।
घटना 30 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। नुआपड़ा निवासी 55 वर्षीय अमिताभ बोस अपनी पत्नी के साथ कार से बरगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। जब उनकी कार पाइकमाल से करीब पांच किलोमीटर दूर मां तारिणी मंदिर के पास पहुंची तो सड़क पर पेड़ की डालियां गिरी हुई थीं। रात का समय था और सड़क पर आवाजाही भी कम थी। साफ मौसम में अचानक सड़क बंद देखकर अमिताभ को शक हुआ। उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। इसी दौरान डिवाइडर के पीछे से दो नकाबपोश बदमाश बाहर आ गए। इनमें से एक के हाथ में तलवार थी।
बदमाशों ने कार को रोक लिया और अमिताभ से उनके पास मौजूद जेवर, नकदी और सामान देने को कहा। स्थिति को देखते हुए अमिताभ ने तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कार की खिड़की थोड़ी सी खोली और बदमाशों से शांत तरीके से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने रास्ता रोकने का कारण पूछा और यह जानने की कोशिश की कि वहां कितने लोग मौजूद हैं। अमिताभ ने कहा कि उनके पास कोई आभूषण नहीं हैं और आजकल लोग ज्यादा नकदी लेकर नहीं चलते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पैसे चाहिए तो यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं।
अमिताभ का मकसद बदमाशों को बातचीत में उलझाए रखना था। वह चाहते थे कि इस दौरान कोई दूसरी गाड़ी वहां से गुजर जाए और उन्हें मदद मिल सके। साथ ही वह यह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं आसपास बदमाशों के और साथी तो मौजूद नहीं हैं। हालांकि काफी देर तक वहां से कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी।
जब उन्हें लगा कि बाहर से तत्काल मदद मिलने की संभावना नहीं है, तो अमिताभ ने खुद बाहर निकलने का फैसला किया। वह बदमाशों को बातचीत में उलझाते हुए कार से कुछ दूरी तक ले गए। कार की हेडलाइट की रोशनी में पहुंचने के बाद उन्हें मौका मिला। अमिताभ ने अचानक एक बदमाश पर हमला किया और मार्शल आर्ट्स में सीखे दांव का इस्तेमाल करते हुए उसे दो राउंड घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए इस विरोध से बदमाश घबरा गया और अमिताभ ने उसे दबोच लिया।
वहीं दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। इसी दौरान अमिताभ की पत्नी भी कार से बाहर आईं। उन्होंने सड़क से गुजर रहे दूसरे वाहनों को रोककर मदद मांगी। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पाइकमाल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। अमिताभ ने जिस बदमाश को पकड़कर रखा था, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की पहचान सुभाष चिंदा निवासी मागुरमाल के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई है। अमिताभ की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। मामले में फरार दूसरे आरोपी को भी पकड़े जाने की सूचना शनिवार को सामने आई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर घटना के पीछे की पूरी साजिश और अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
पूरी घटना में अमिताभ बोस की सूझबूझ सबसे अहम रही। तलवार से लैस बदमाशों के सामने उन्होंने घबराने के बजाय पहले स्थिति को समझा और बातचीत के जरिए समय हासिल किया। करीब तीन साल तक ली गई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी उस वक्त उनके काम आई।हालांकि ऐसी स्थिति में सीधे भिड़ना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अमिताभ ने जिस तरह परिस्थिति को संभाला, उससे वह और उनकी पत्नी सुरक्षित रहे और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर लूट की कोशिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।
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