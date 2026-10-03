3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

महासमुंद

महासमुंद हाईवे पर पेड़ गिराकर लूट की कोशिश, तलवारधारी बदमाश को वकील ने मार्शल आर्ट्स से दबोचा

Lawyer Fights Robbers: महासमुंद में हाईवे पर पेड़ गिराकर कार रोककर लूट की कोशिश की गई। तलवारधारी बदमाशों का सामना वकील अमिताभ बोस ने सूझबूझ और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से किया और एक आरोपी को पकड़ लिया।
3 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 03, 2026

Highway Robbery Attempt

हाईवे पर लूट का प्लान पड़ा भारी (Photo Source- AI Generate)

Highway Robbery Attempt: ओडिशा सीमा से लगे हाईवे पर लूट की कोशिश का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने सुनसान सड़क पर पेड़ की डालियां गिराकर एक कार को रोकने की साजिश रची थी। कार में वकील अमिताभ बोस अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। बदमाशों ने कार को रोककर तलवार के दम पर जेवर, नकदी और सामान देने की धमकी दी। बदमाशों को शायद अंदाजा नहीं था कि कार में सवार अमिताभ बोस करीब तीन साल तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने घबराने के बजाय पहले बदमाशों को बातचीत में उलझाया और फिर मौका मिलते ही एक बदमाश को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस दौरान दूसरा बदमाश मौके से भाग गया।

Sword Wielding Robber: पेड़ की डालियां गिराकर रोका रास्ता

घटना 30 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। नुआपड़ा निवासी 55 वर्षीय अमिताभ बोस अपनी पत्नी के साथ कार से बरगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। जब उनकी कार पाइकमाल से करीब पांच किलोमीटर दूर मां तारिणी मंदिर के पास पहुंची तो सड़क पर पेड़ की डालियां गिरी हुई थीं। रात का समय था और सड़क पर आवाजाही भी कम थी। साफ मौसम में अचानक सड़क बंद देखकर अमिताभ को शक हुआ। उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। इसी दौरान डिवाइडर के पीछे से दो नकाबपोश बदमाश बाहर आ गए। इनमें से एक के हाथ में तलवार थी।

बदमाशों ने कार को घेर लिया

बदमाशों ने कार को रोक लिया और अमिताभ से उनके पास मौजूद जेवर, नकदी और सामान देने को कहा। स्थिति को देखते हुए अमिताभ ने तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कार की खिड़की थोड़ी सी खोली और बदमाशों से शांत तरीके से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने रास्ता रोकने का कारण पूछा और यह जानने की कोशिश की कि वहां कितने लोग मौजूद हैं। अमिताभ ने कहा कि उनके पास कोई आभूषण नहीं हैं और आजकल लोग ज्यादा नकदी लेकर नहीं चलते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पैसे चाहिए तो यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं।

बदमाशों को बातचीत में उलझाते रहे

अमिताभ का मकसद बदमाशों को बातचीत में उलझाए रखना था। वह चाहते थे कि इस दौरान कोई दूसरी गाड़ी वहां से गुजर जाए और उन्हें मदद मिल सके। साथ ही वह यह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं आसपास बदमाशों के और साथी तो मौजूद नहीं हैं। हालांकि काफी देर तक वहां से कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी।

मदद नहीं मिली तो खुद लिया मोर्चा

जब उन्हें लगा कि बाहर से तत्काल मदद मिलने की संभावना नहीं है, तो अमिताभ ने खुद बाहर निकलने का फैसला किया। वह बदमाशों को बातचीत में उलझाते हुए कार से कुछ दूरी तक ले गए। कार की हेडलाइट की रोशनी में पहुंचने के बाद उन्हें मौका मिला। अमिताभ ने अचानक एक बदमाश पर हमला किया और मार्शल आर्ट्स में सीखे दांव का इस्तेमाल करते हुए उसे दो राउंड घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए इस विरोध से बदमाश घबरा गया और अमिताभ ने उसे दबोच लिया।

वहीं दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। इसी दौरान अमिताभ की पत्नी भी कार से बाहर आईं। उन्होंने सड़क से गुजर रहे दूसरे वाहनों को रोककर मदद मांगी। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पाइकमाल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। अमिताभ ने जिस बदमाश को पकड़कर रखा था, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

एक आरोपी की पहचान हुई

पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की पहचान सुभाष चिंदा निवासी मागुरमाल के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई है। अमिताभ की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। मामले में फरार दूसरे आरोपी को भी पकड़े जाने की सूचना शनिवार को सामने आई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर घटना के पीछे की पूरी साजिश और अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

Odisha Border Crime: मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आई काम

पूरी घटना में अमिताभ बोस की सूझबूझ सबसे अहम रही। तलवार से लैस बदमाशों के सामने उन्होंने घबराने के बजाय पहले स्थिति को समझा और बातचीत के जरिए समय हासिल किया। करीब तीन साल तक ली गई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी उस वक्त उनके काम आई।हालांकि ऐसी स्थिति में सीधे भिड़ना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अमिताभ ने जिस तरह परिस्थिति को संभाला, उससे वह और उनकी पत्नी सुरक्षित रहे और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर लूट की कोशिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2026 07:33 pm

Published on:

03 Oct 2026 07:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / महासमुंद हाईवे पर पेड़ गिराकर लूट की कोशिश, तलवारधारी बदमाश को वकील ने मार्शल आर्ट्स से दबोचा

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महासमुंद के 187 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास, तकनीक के साथ बदलेगा बच्चों के सीखने का तरीका

Chhattisgarh Smart Class
महासमुंद

महासमुंद में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, नकली होलोग्राम-लेबल के साथ 7 गिरफ्तार, 50 लाख की संपत्ति जब्त

7 Arrested
महासमुंद

महासमुंद में ‘भट्ठा सरदार’ के नाम से चर्चित जगत गुप्ता के घर छापा, श्रमिक दलाली मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Bhattha Sardar Jagat Gupta
महासमुंद

Mahasamund News: इनोवा में छिपाकर ले जा रहे थे 132 किलो गांजा, नाकाबंदी में खुला राज, दो तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद

Liquor Death Case: महुआ शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत, रायपुर ले जाते समय तोड़ा दम

Liquor Death Case
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.