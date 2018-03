नई दिल्ली। इराक के मोसुल में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के चंगुल से 2014 में बचकर निकले एकमात्र भारतीय नागरिक ने सवाल उठाया कि वहां बंधक बनाए गए सारे लोगों को जब वर्षो पहले ही मार दिया गया तो फिर सरकार ने इतने साल से इस बात को स्वीकार्य क्यों नहीं किया। हरजीत मसीह ने कहा कि मैंने सच्चाई बताई थी। वहीं, मृतकों के परिजनों ने सरकार को लेकर भारी गुस्सा है। उनका कहना है यदि वो मारे गए थे, तो सरकार ने यह बात उनसे क्यों छुपाई। बता दें कि मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि लंबे समय से लापता चल रहे 39 भारतीयों की मोसुल में हत्या कर दी गई है।

My brother went to Iraq in 2012 where he worked as a carpenter. We had been asking MEA for proof of him being alive or dead. We demand that reports of the DNA test be given to us: Malkit Ram, Brother of a Saganandlal who was among the 39 Indians killed in Mosul #Jalandhar pic.twitter.com/a4YMdZZu99