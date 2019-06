ऑपरेशन ब्लू स्टार@35: देश में अपनी तरह की पहली कार्रवाई, नाम था सन डाउन

नई दिल्‍ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार की 35वीं बरसी आज है। तनाव की आशंका को ध्‍यान में रखते हुए स्‍थानीय प्रशासन एक महीने पहले से ही सतर्क है। इतना ही नहीं, अमृतसर में गुरुवार को किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए 5 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

स्‍थानीय पुलिस संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रख रही है। बता दें कि सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे चरमपंथियों को खदेड़ने के लिए 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था।

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार की 35वीं बरसी के मद्देनजर अमृतसर में स्‍थानीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के पहले अमृतसर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया।

सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाके की निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बायपास सहित शहर के प्रवेश और निकास द्वारों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार की क्‍यों पड़ी जरूरत

दरअसल, 1980 और 1990 के दशक तक पंजाब में अलग खालिस्‍तान की मांग को लेकर अलगाववादी गतिविधियों की वजह से कानून और व्‍यवस्‍था लड़खड़ाने लगी थी। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अलगाववादियों का केंद्र बन गया था।

अलगाववादियों से स्‍वर्ण मंदिर को मुक्‍त कराने के लिए तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कड़ा फैसला लिया। अमृतसर में 1981 से पवित्र स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे के पास अपने हथियारबंद साथियों के साथ भिंडरावाला छिपा बैठा था। इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना का यह ऑपरेशन मुख्य तौर पर 3 से 10 जून 1984 तक चला।

