म्हाडा जमीन पर अवैध स्कूल-कॉलेज, बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? वीडियो देखें

म्हाडा जमीन पर अवैध स्कूल-कॉलेज, बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? वीडियो देखें

म्हाडा की जमीन ( Land of mhada ) पर अवैध ( Illegal ) कॉलेज, स्कूल व क्लासेस का निर्माण, विक्रोली में हजारों छात्रों की जिंदगी ( Life of thousands of students ) दांव पर, रहने के बहाने खरीदा सैकड़ों वर्ग फुट ( Hundreds of square feet ) पर कब्जा कर बनाया हजारों वर्ग फुट का अवैध निर्माण ( Illegal construction ), म्हाडा की लापरवाही ( Mhada's negligence ) से हुआ अवैध कब्जा और निर्माण, शिक्षा विभाग ( education Department ) ने बताया अवैध तो मनपा ( BMC) ने नहीं दिया फायर एनओसी