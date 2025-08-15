Independence Day Special: 15 अगस्त पर हर बार अलग लुक में दिखे पीएम मोदी, हेमशा चर्चा में रही पगड़ी

तब से 2024 तक, उनकी पगड़ियों ने परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत किया है। हमेशा नए रंग की पगड़ी के साथ वह लाल किले पर झंडातोलन करते हैं। तो आइये, पिछले 11 सालों में पीएम मोदी की पगड़ी किस रंग और डिजाइन की रही, उनपर एक नजर डालें।