राष्ट्रीय

Independence Day Special: 15 अगस्त पर हर बार अलग लुक में दिखे पीएम मोदी, हेमशा चर्चा में रही पगड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से हर साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग-अलग रंग की पगड़ी पहनी है, जो परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। उनकी पगड़ियाँ चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं और देशभक्ति के उत्साह को बढ़ावा देती हैं

भारत

Mukul Kumar

Aug 15, 2025

पीएम मोदी की पगड़ी। (फोटो- ANI)

भारत को आजाद हुए आज पूरे 78 साल हो गए हैं। इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर बार पीएम मोदी की पगड़ी चर्चा के केंद्र में रहती है। 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप लाल किले पर झंडा फहराया था।

तब से 2024 तक, उनकी पगड़ियों ने परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत किया है। हमेशा नए रंग की पगड़ी के साथ वह लाल किले पर झंडातोलन करते हैं। तो आइये, पिछले 11 सालों में पीएम मोदी की पगड़ी किस रंग और डिजाइन की रही, उनपर एक नजर डालें।

2014 में जोधपुरी साफा

साल 2014 में, पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में लालकिले पर झंडा फहराते वक्त पीएम मोदी ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली चटकीले लाल और हरे रंग की जोधपुरी बंधेज पगड़ी पहनी थी। यह पगड़ी एक तरह से भारतीय संस्कृति का प्रतीक थी।

2015 में क्रिस-क्रॉस राजस्थानी पगड़ी

2015 में, पीएम मोदी ने पीले रंग की पगड़ी चुनी, जिसमें लाल और गहरे हरे रंग की क्रिस-क्रॉस धारियां थीं। इस पगड़ी की लंबी पूंछ टखनों तक लटक रही थी, जो पारंपरिक राजस्थानी शैली की विशेषता थी। पीएम मोदी के इस लुक की दुनिया भर में चर्चा हुई थी।

2016 में टाई-डाई पगड़ी

इसके बाद, साल 2016 में मोदी की पगड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी। तब उन्होंने गुलाबी और पीले रंग की टाई-डाई पगड़ी पहनी थी। जो अनूठे पैटर्न के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती थी। यह पगड़ी स्वतंत्रता दिवस के उत्सवी माहौल को और जीवंत बनाती थी।

2017 में चमकीली पीली पगड़ी

साल 2017 में, पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चमकीली पीली पगड़ी पहनी। यह पगड़ी उनके सकारात्मक और दूरदर्शी भाषण के साथ मेल खा रही थी। यह राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित कर रही थी। यह लुक भी काफी चर्चा में रहा।

2018 में भगवा साफा

साल 2018 में, पीएम ने लाल पैटर्न से सजी भगवा पगड़ी पहनी, जो बलिदान और साहस का प्रतीक थी। इसकी लंबी पूंछ टखनों तक लटक रही थी, जो इसे और आकर्षक बना रही थी।

2019 में कढ़ाई वाली भगवा पगड़ी

वहीं, 2019 में पीएम की भगवा पगड़ी में काफी चर्चा में रही, जो राष्ट्रीय गौरव और भारत की कलात्मक विरासत को दर्शा रही थी। इसके साथ पैटर्न वाले दुपट्टे ने उनके लुक को और समृद्ध बनाया।

2020 में भगवा और क्रीम साफा

2020 में, कोविड-19 महामारी के बीच, मोदी ने भगवा और क्रीम रंग की पगड़ी पहनी, जो सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक थी। इसे सफेद कुर्ते और नारंगी-सफेद दुपट्टे के साथ जोड़ा गया।

2021 में लाल पैटर्न वाली भगवा पगड़ी

2021 में, पीएम ने लाल पैटर्न वाली भगवा पगड़ी पहनी थी, जिसे सफेद कुर्ते, चूड़ीदार और नीली जैकेट के साथ जोड़ा गया। यह लुक परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण था।

2022 में तिरंगे से प्रेरित पगड़ी

2022 में, पीएम मोदी का लुक सबसे अलग था। उन्होंने नारंगी और हरे रंग की धारियों वाली सफेद पगड़ी पहनी, जो तिरंगे की याद दिलाती थी। इसे सफेद कुर्ते और हल्के नीले नेहरू जैकेट के साथ जोड़ा गया।

2023 में बांधनी प्रिंट पगड़ी

2023 में, पीएम ने पीले, हरे और लाल रंगों वाली बांधनी प्रिंट राजस्थानी पगड़ी पहनी। इसे ऑफ-व्हाइट कुर्ते और काले वी-नेक जैकेट के साथ जोड़ा गया।

2024 में लहरिया पगड़ी

2024 में, पीएम मोदी ने नारंगी, पीले और हरे रंग की लहरिया प्रिंट वाली राजस्थानी पगड़ी पहनी। इसे सफेद कुर्ते और हल्के नीले नेहरू जैकेट के साथ जोड़ा गया, जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता था।

