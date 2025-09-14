मेरे भाई की शहादत बेकार मत करो’, पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार ने किए सरकार से सवाल

पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें पर्यटक, स्थानीय निवासी और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, लेकिन पीड़ित परिवारों का आरोप है कि यह अभियान अधूरा रह गया। हमले में अपने 16 वर्षीय भाई और पिता को खो चुके सावन परमार ने कहा, "अगर सच में मैच खेलना है तो पहले मेरा भाई वापस लाकर दिखाइए, जिसे आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के साथ संबंध क्यों बनाए रखें? यह सब बेकार लगता है।"