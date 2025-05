‘भारत के पानी का इस्तेमाल भारत के हितों के लिए किया जाएगा’, पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक

#WATCH | Delhi | Speaking at the ABP News event, Prime Minister Narendra Modi says, "Pehle Bharat ke haq ka paani bhi bahar ja raha tha…ab Bharat ka paani, Bharat ke haq me bahega, Bharat ke haq mai rukega aur Bharat ke hi kaam aayega…"



(Source: DD News) pic.twitter.com/Erg8BLj4GC