कैप्टन स्मित मच्छार की ‘फीलिंग ऑफ फ्लाइट’ ने बचाई जान, सहकर्मी पायलट टीना गोस्वामी ने बताई पूरी कहानी

टीना ने बताया कि जब पहली बार घटना की जानकारी मिली तो सबसे पहले यही चिंता हुई कि आखिर सब ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह सामान्य आपात स्थिति नहीं थी। आमतौर पर पायलटों को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए टीमवर्क और चालक दल के बीच बेहतर समन्वय की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इस घटना में खतरा विमान के बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से पैदा हुआ था। यह बात बेहद चौंकाने वाली थी। बाद में जब पता चला कि कैप्टन मच्छार ने स्थिति को संभाल लिया और बड़ी संख्या में लोगों की जान बच गई, तो सभी को राहत मिली।